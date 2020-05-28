В Крыму ответили на призыв американского дипломата о водной блокаде полуострова

28.05.2020, 20:16, Новости дня

Рекомендация экс-посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма – это кощунство, так как нельзя призывать лишать людей воды, сообщил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

«Призывать лишить людей воды – это, по меньшей мере, кощунство. Американцы все удивляются, почему же их не любят во всем мире. Да все просто: не надо совать свой длинный звездно-полосатый нос в дела других независимых государств. Ибо рано или поздно нос могут прищемить. Крымчане не боятся никаких санкций, ибо главное – мы дома. Вместе справимся с любой проблемой», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что на Украине все говорят о национальном достоинстве и патриотизме, но это быстро забывается, если речь заходит о «командах из-за океана».

«Все это сразу пропадает и начинается безропотное выполнение команды», – подчеркнул Чегринец.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии газете ВЗГЛЯД ранее заявил, что Хербст не понимает, что такие действия как «перекрытие чего бы то ни было» стимулируют Россию на решение этих проблем своими силами.

Экс-посол США на Украине Джон Хербст ранее порекомендовал Киеву не поставлять воду в Крым, заявив, что водная блокада позволит «сохранить высокую цену полуострова для Кремля». Хербст также выступил за новые санкции против РФ со стороны США и Евросоюза.