Власти Москвы разъяснили правила прогулок по графику

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28.05.2020, 20:16, Новости дня

В Москве членам одной семьи разрешено гулять вместе, даже если они прописаны по разным адрес, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Если идет семья, никаких проблем здесь нет, все вместе гуляют, опять же – соблюдение дистанции», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Немерюк рассказал, что график прогулок нужно выбирать, исходя из места прописки, а не фактического проживания. Он уточнил, что, гуляя по расписанию, находиться можно в любом районе города.

При проверке сотрудниками полиции нужно показать паспорт или его копию, добавил Немерюк.

Ранее на официальном сайте мэра столицы mos.ru появился сервис с графиком прогулок москвичей.

Напомним, в Москве приступили ко второму этапу снятия ограничений, в частности, были разрешены прогулки – но по графику, составленному для каждого дома. Расписание прогулок было решено опубликовать в виде интерактивной карты.

Газета ВЗГЛЯД разъясняла, какие ограничения будут сняты в столице с 1 июня.



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