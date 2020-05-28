 

По стопам супермоделей: как делать массаж лица камнями Гуаша и мезороллером

28.05.2020, 20:10, Разное

Для того, чтобы поддерживать лицевые мышцы в тонусе и ухаживать за кожей лица в домашних условиях, советую приобрести два незаменимых бьюти-инструмента – неинвазивный мезороллер и камни Гуаша. И завести одну очень простую, но действенную привычку – каждое утро или ночью перед сном уделять своему лицу 5 минут. Эффект от этих легких упражнений вы заметите уже через пару дней.

Мари Фадеева

Помимо того, что мезороллер моментально разгоняет лимфатическую систему и снижает отечность, он также обеспечивает быстрое и безопасное устранение морщин и расширенных пор, стимулирует выработку коллагена и активизирует регенерацию тканей. Более того, усиливает эффективность используемых кремов, гелей и масок. Движения должны начинаться от центра лица к периферии, быть довольно быстрыми и уверенными. Достаточно 3-5 минут такого упражнения, и вы уже заметите эффект.

После роллера советую использовать гребень Гуаша (камни или пластины). Этот бьюти-гаджет так назван в честь одноименного древнейшего китайского массажа, который выполняется скребущими движениями по разным частям тела. Несмотря на то что технологии очень много лет, сейчас это яркий тренд в современной индустрии красоты. Выполнять массаж лица таким аксессуаром нужно по массажным линиям, двигаясь снизу вверх. В результате активизируется кровоток, усиливается микроциркуляция, снимается мышечное напряжение. Но, в первую очередь, камни Гуаша отвечают за скульптурирование: подчеркивают линию скул, делают четким овал лица, уменьшают подкожно-жировую ткань в нежелательных местах. 

В результате регулярного ухода роллером и камнями Гуаша подтягивается овал лица, разглаживаются морщины, лицевые контуры скульптурируются, а цвет кожи приобретает красивый и естественный оттенок, тон выравнивается.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Личное: Свадьбы не будет

15.04 / Херофобия: так ли все ужасно на самом деле?

27.04 / Девайс iPhone SE 2020 успешно прошел испытание на воздействие огнем и изгибы

23.05 / Мнение: Будущие зачистки

18.04 / Учёные: “Две трети мира не могут себя самостоятельно обеспечить пищей”

04.05 / Новый коронавирус оказался опаснее, чем считалось раньше

12.04 / Вирусолог: «В начале лета распространение COVID-19 утихнет и повторится в октябре»

06.05 / Никас Сафронов попросил олигархов отдать аппараты ИВЛ детским больницам

19.04 / Елена Малышева рассказала о проявляемых у больных COVID-19 симптомах

01.05 / «Сидит теперь дома»: Иван Ургант рассказал о заразившемся коронавирусом шурине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска