По стопам супермоделей: как делать массаж лица камнями Гуаша и мезороллером

28.05.2020, 20:10, Разное

Для того, чтобы поддерживать лицевые мышцы в тонусе и ухаживать за кожей лица в домашних условиях, советую приобрести два незаменимых бьюти-инструмента – неинвазивный мезороллер и камни Гуаша. И завести одну очень простую, но действенную привычку – каждое утро или ночью перед сном уделять своему лицу 5 минут. Эффект от этих легких упражнений вы заметите уже через пару дней.

Мари Фадеева

Помимо того, что мезороллер моментально разгоняет лимфатическую систему и снижает отечность, он также обеспечивает быстрое и безопасное устранение морщин и расширенных пор, стимулирует выработку коллагена и активизирует регенерацию тканей. Более того, усиливает эффективность используемых кремов, гелей и масок. Движения должны начинаться от центра лица к периферии, быть довольно быстрыми и уверенными. Достаточно 3-5 минут такого упражнения, и вы уже заметите эффект.

После роллера советую использовать гребень Гуаша (камни или пластины). Этот бьюти-гаджет так назван в честь одноименного древнейшего китайского массажа, который выполняется скребущими движениями по разным частям тела. Несмотря на то что технологии очень много лет, сейчас это яркий тренд в современной индустрии красоты. Выполнять массаж лица таким аксессуаром нужно по массажным линиям, двигаясь снизу вверх. В результате активизируется кровоток, усиливается микроциркуляция, снимается мышечное напряжение. Но, в первую очередь, камни Гуаша отвечают за скульптурирование: подчеркивают линию скул, делают четким овал лица, уменьшают подкожно-жировую ткань в нежелательных местах.

В результате регулярного ухода роллером и камнями Гуаша подтягивается овал лица, разглаживаются морщины, лицевые контуры скульптурируются, а цвет кожи приобретает красивый и естественный оттенок, тон выравнивается.