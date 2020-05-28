 

В Кремле заявили, что санкции США не изменят планов РФ по строительству «Северного потока-2»

28.05.2020, 20:09, Разное

Санкции США, которые были введены против «Северного потока — 2», не только противоречат международному праву, но и говорят о недобросовестной конкуренции. Сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил журналистам, что данные ограничения не изменят планов РФ в отношении строительства нового газопровода.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обращаясь к представителям СМИ, заявил, что никакие ограничения Запада не смогут остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2», пишет «Инфореактор». Официальный представитель Кремля отметил, что РФ негативно относится к незаконным ограничениям, не боится новых рестрикций со стороны Соединенных Штатов Америки и не собирается уходить от намеченного плана по возведению магистрального газопровода, информирует Politexpert.net.

Концепция строящегося объекта – это расширение газопровода «Северный поток», его проводят из РФ в Германию через Балтийское море. Трубопровод по техническим характеристикам аналогичен функционирующему газопроводу, а отличается от него только составом акционеров и точкой входа, которая расположена в районе Усть-Луги (южный берег Финского залива). «Северный поток-2» проходит через экономические зоны и территориальные воды 5 стран, в проекте участвуют РФ, Германия, Дания, Финляндия и Швеция.



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