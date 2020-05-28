 

Больницы в Москве возобновят оказание плановой помощи

28.05.2020, 20:08, Новости дня

Больницы в Москве начнут со следующей недели оказывать плановую помощь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Со следующей недели во всех больницах Москвы возобновляется плановая помощь. Понятно, что она не в раз нарастится, а постепенно будет наращиваться. Мы уже с этой недели разрешили клиникам реализовывать плановую помощь, но, скорее всего, большинство из них реально приступит к приему пациентов на следующей неделе», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам градоначальника, для возобновления оказания плановой помощи необходимо время, так как пациент должен сдать все тесты, чтобы врач знал, что у человека нет коронавируса.

«Так чтобы у нас не создался очаг заражения, и чтобы мы не закрыли это отделение или больницу. Поэтому определённые предосторожности все равно будут», – добавил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что современные многофункциональные центры, которые были построены в Москве для борьбы с коронавирусом, будут заморожены на случай второй волны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Нефть подешевела на данных API о запасах в США

18.04 / В Норвегии были найдены редкие артефакты викингов

30.03 / Автор хита I Love Rock’n’Roll умер от коронавируса в США

15.04 / Глава Смоленской области ввел карантин в Вязьме

08.05 / В Азербайджане нашли в море тела двух нефтяников через 5 лет после сильнейшего пожара на нефтепромысле

16.05 / В Украине за сутки выявили 528 новых случаев COVID-19

08.04 / Журналисты “Проекта” нашли у Медведева элитную базу отдыха под Астраханью

21.05 / Путин пообещал поддержать кандидатуру Кондратьева на выборах главы Краснодарского края

07.04 / Прокуратура в США опубликовала обвинение по делу о взятках чиновников ФИФА

08.05 / Правительство одобрило продление сроков аренды земли на фоне пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска