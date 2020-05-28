В Британии умер старейший мужчина на планете

28.05.2020, 20:08, Новости дня

Самый старый мужчина в мире Роберт Уэйтон, родившийся в 1908 году, скончался в Великобритании в возрасте 112 лет, информирует газета Sun.

Причиной его смерти стал рак, пишет РИА «Новости».

Уточняется, что у мужчины было трое детей, десять внуков и 25 правнуков. В начале апреля он был признан старейшим живущим мужчиной на Земле, этот титул перешел к нему после смерти японца Титэцу Ватанабэ, который 23 февраля скончался в возрасте 112 лет и 355 дней.