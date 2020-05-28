 

В Британии умер старейший мужчина на планете

28.05.2020, 20:08, Новости дня

Самый старый мужчина в мире Роберт Уэйтон, родившийся в 1908 году, скончался в Великобритании в возрасте 112 лет, информирует газета Sun.

Причиной его смерти стал рак, пишет РИА «Новости».

Уточняется, что у мужчины было трое детей, десять внуков и 25 правнуков. В начале апреля он был признан старейшим живущим мужчиной на Земле, этот титул перешел к нему после смерти японца Титэцу Ватанабэ, который 23 февраля скончался в возрасте 112 лет и 355 дней.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Путин перенес совещание по транспортному комплексу

04.05 / Эрдоган: Турция больше не намерена мириться с нападениями в Идлибе

27.04 / Российская Urals стала дороже Brent – впервые с 2019 года

31.03 / Певица Жасмин вылечилась от коронавируса

01.05 / Жена Овечкина сообщила о смерти своего дедушки от коронавируса

25.04 / Экс-посол США Хербст: Российская агрессия на Донбассе – политическое бремя для Путина

15.05 / Профессор МГУ сообщил об уходе после статьи о домогательствах в вузе

28.05 / Xiaomi оснастит новый 5G-смартфон экраном с частотой 144 Гц

15.04 / В ближайшие недели ожидается поставка в больницы украинских аппаратов ИВЛ – Офис президента

05.04 / COVID-19 в мире: “пророчества” Трампа, Германия против США и британцы против сотовых вышек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска