Германия отказала Онищенко в политическом убежище

28.05.2020, 20:06, Новости дня

Федеральное ведомство миграции и беженцев отказало украинскому бизнесмену и бывшему народному депутату Александру Онищенко в предоставлении политического убежища в Германии, его попросили немедленно покинуть ФРГ, сообщает “Німецька хвиля”.

По информации адвоката Онищенко Доминика Клаука, бизнесмен обжаловал в суде города Оснабрюк решение миграционной службы. Он также подал ходатайство о разрешении остаться в Германии на период судебного разбирательства.

“Александр Онищенко хочет остаться в Германии”, – отметил адвокат.

Если все же Германия откажет Онищенко в убежище, он должен будет выехать в Россию, гражданином которой является. Сейчас, по информации DW, Онищенко находится на своем ранчо в земле Нижняя Саксония.

27 мая бизнесмена Александра Онищенко выпустили из следственного изолятора, где он провел почти полгода. Суд немецкого города Ольденбург отказал Украине в экстрадиции. В суде подозревают украинскую сторону в несоблюдении стандартов международного права в содержании бывшего внефракционного нардепа.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины заявили, что отказ немецкого суда в экстрадиции Онищенко в Украину не повлияет на рассмотрение его дела.

В июле 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при активном участии своего адвоката Валерия Постного создал преступную организацию с целью совершения особо тяжкого преступления – завладения чужим имуществом в особо крупном размере. Речь шла о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании “Укргазвидобування”. По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля 2016 года парламент снял неприкосновенность с Онищенко, дал согласие на его задержание и арест. По информации Госпогранслужбы, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года. С тех пор он проживает за границей.

Обвинительный акт по “газовому делу” Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Соломенский суд 18 февраля 2019 года. В сентябре дело Онищенко было передано в Высший антикоррупционный суд. ВАКС решил слушать дело заочно.

30 сентября Онищенко объявил о намерении вернуться в Украину и отказе от политического убежища в Испании. 14 ноября глава НАБУ Артем Сытник заявил, что экс-нардепа принудительно вернут в Украину.

В начале декабря СМИ сообщили о задержании Онищенко в Германии. С тех пор Украина требовала его экстрадиции.