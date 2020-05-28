Посольство Великобритании заявило, что власти Украины ограничивают выезд из страны, затем удалило сообщение

28.05.2020, 20:06, Новости дня

Посольство Великобритании в Украине заявило 28 мая о запрете украинских властей на выезд из страны лиц, не имеющих постоянного разрешения на жительство в другом государстве.

Это сообщение в Facebook посольства касалось организации специального рейса Киев – Лондон, который авиакомпания SkyUp организует 3 июня.

“Обращаем ваше внимание: украинские власти сообщили, что только украинцы, которые постоянно проживают в зарубежных странах, смогут покинуть Украину”, – говорилось в тексте.

Спустя несколько часов эта фраза была удалена из сообщения, однако осталась в истории правок Facebook.

DIRECT FLIGHT OPPORTUNITY✈️ SkyUp Airlines have advertised a special flight to London on Wednesday 03 June, departing… Posted by British Embassy Kyiv on Neljapäev, 28. mai 2020

Точно такой же текст был размещен в сообщении британского посольства от 7 мая. Министерство иностранных дел Украины выступило с опровержением, в котором отмечалось, что “действующим законодательством не предусмотрено никаких дополнительных ограничений для выезда граждан Украины за границу”. В МИД заверили, что не предоставляют разрешений или отказов в разрешении на выезд за границу и не передавали такую информацию дипучреждениям.

О проблемах с выездом сезонных работников из Украины за границу сообщалось с конца апреля. Вице-премьер Вадим Пристайко говорил, что Украина не запрещает выезд, а пытается “упорядочить вопрос трудоустройства за границей на основе ограничений, которые были введены для всех граждан Украины”.

10 мая президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев не препятствует выезду граждан за границу, но власти хотят быть уверены, “что, если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу”.