 

СНБО предложил создать в Украине новое министерство

28.05.2020, 20:06, Новости дня

В рамках реформы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины необходимо создать министерство по вопросам развития стратегических технологий и инноваций. Об этом на совещании в Киеве 28 мая заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует пресс-служба СНБО.

По словам Данилова, на первом этапе реформирования будет создано профильное министерство, которое будет отвечать за формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики, и будет введена должность вице-премьер-министра – министра развития стратегических технологий и инноваций, к полномочиям которого будут отнесены вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли.

На втором этапе будут решены вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав концерна “Укроборонпром”, добавил секретарь совета.

Данилов отметил, что эта реформа должна стать самой масштабной за последние 10 лет. По его мнению, кардинальное изменение подходов к управлению ОПК должно решить проблему недостаточного уровня координации субъектов военно-промышленной политики, в частности отсутствия профильного координирующего органа, и ввести системный подход к развитию этой сферы.

15 мая Данилов уже высказывался за введение должности вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

О планирующейся реформе “Укроборонпрома” в конце апреля сообщал заместитель гендиректора концерна Мустафа Найем. Он отмечал, что “Укроборонпром” хотят ликвидировать и вместо него создать шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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