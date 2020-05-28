Роспотребнадзор разрешил проводить футбольные матчи со зрителями

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28.05.2020, 20:00, Новости дня

Матчи российской премьер-лиги могут пройти со зрителями. Роспотребнадзор согласовал допуск болельщиков на трибуны.

Пресс-служба Российского футбольного союза заявил ТАСС о разработанном совместно с Роспотребнадзором регламенте по возобновлению тренировочного процесса и проведению официальных матчей. Предусмотрены регулярная дезинфекция, диагностика персонала, игроков и судей, усиленные гигиенические меры, соблюдение дистанции между игроками и персоналом, инструктаж по правильному поведению, зонирование стадиона, социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба, а также ежедневный медицинский осмотр.

На первом этапе на стадионы будут заполнены 10% мест. Матчи будут проводиться с учетом всех санитарных норм.



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