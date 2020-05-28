В Севастополе построят современную базу парусного спорта

28.05.2020, 20:00, Новости дня

В Севастополе построят базу парусного спорта. Современная тренировочная база появится в Казачьей бухте в 2022 году.

Проект строительства на сегодня практически готов. Об этом шла речь на заседании городского правительства. Центр для тренировок разместится на базе спортшколы Олимпийского резерва номер 1.

Как уточняет информационная служба "Вести.Севастополь", большая часть средств для строительства поступит из федерального бюджета, дополнительные деньги выделит региональная казна.

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ГТРК "Севастополь"