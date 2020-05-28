 

Apple купила стартап, чтобы сделать Siri “умнее”

28.05.2020, 20:00, Новости дня

Компания Apple продолжает скупать технологии, которые помогут ей улучшить собственные продукты. В этот раз производитель айфонов приобрел канадский стартап Inductiv, специализирующийся на разработках в области искусственного интеллекта.

Представители фирмы Тима Кука подтвердили агентству Bloomberg факт сделки, не уточняя суммы и другие детали. В пресс-службе отделались стандартной отговоркой, что “Apple время от времени приобретает технологическое компании, однако мы не обсуждаем цели покупок и наши планы”.

В Inductiv создали систему, которая использует искусственный интеллект для выявления и исправления ошибок в данных, что, в свою очередь, улучшает работу алгоритмов машинного обучения. Технология, например, позволит снизить вероятность того, что “лишняя” информация собьет Siri с толку.

В последние годы Apple стала владельцем ряда стартапов, занимающихся ИИ и данными, включая Tuplejump, Laserlike, Turi и Perceptio. Одной из недавних покупок стала компания Voysis, которая должна улучшить способность Siri понимать человеческую речь.

Кроме того, в Apple не теряют интереса к виртуальной реальности. Ранее в этом месяце купертиновцы приобрели стартап NextVR, который специализируется на записи контента с мест событий, таких как музыкальные концерты и спортивные матчи, и переносе его для просмотра на VR/AR-гарнитурах.

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Вести.Hi-tech



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