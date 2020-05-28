 

Ученые: Солнечный свет убивает коронавирус в течение 7-14 минут

28.05.2020, 19:53, Разное

Американскими учеными установлено, что яркий солнечный свет способен разрушить частицы коронавируса в течение 7-14 минут. Также происходит значительное замедление передачи COVID-19 через предметы, на которые оказывали воздействие прямые лучи солнца.
Исследователи проводили эксперимент, в процессе которого под лампами, моделирующими свет солнца, расположили несколько пластин из стали, на которых были частицы коронавируса. Таким образом, ученым удалось создать условия, похожие на время полудня с температурой в 40 градусов. Тогда погибель клеток вируса происходила в течение семи минут, а в созданной среде клетки переставали быть активными через 14 минут, пишет сайт inforeactor.ru.

Ранее исследователи утверждали, что коронавирус может быть жизнеспособным, находясь на твердых поверхностях, на протяжении трех дней, а чтобы его уничтожить, нужно получасовое воздействие при температуре от 56 градусов. При 79-градусной температуре разрушение COVID-19 происходит в течение пяти минут, передает сайт newinform.com.



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