«Международные авиалинии Украины» резко сократят флот и сотрудников

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28.05.2020, 19:53, Новости дня

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, уволит 900 сотрудников, что составит почти треть коллектива компании, сообщил в четверг президент МАУ Евгений Дыхне.

«В связи с введением ограничительных мер на регулярные пассажирские авиаперевозки работа МАУ была практически остановлена. К большому сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ из 2560», – передает ТАСС слова президента.

Уточняется, менеджмент компании «принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерирования доходов от разовых рейсов». Дыхне дополнил, что общей целью остается «сохранить компанию и ключевой персонал, в частности, летный».

Также он сообщил, что изначально в МАУ планировали в 2020 году использовать 34 самолета, но в связи с кризисом флот сократят до 14 воздушных судов. Для эффективной работы после завершения карантина компания планирует упростить тарифную политику, сократить емкость салонов бизнес-класса, увеличить долю прямых продаж через сайт, добавил Дыхне.

Напомним, на Украине заявляли, что к ее авиапредприятию «Антонов» проявляет интерес американский Boeing, что может вылиться в совместное украинско-американское предприятие по разработке нового самолета. Кроме того, президент страны Владимир Зеленский намерен возродить украинский осколок великой советской авиационной промышленности, концерн «Антонов».



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