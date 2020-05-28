Церемонию вручения ТЭФИ перенесли

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28.05.2020, 19:53, Новости дня

Церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ в связи с напряженной ситуацией по коронавирусу перенесена на май 2021 года, сообщил в четверг председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.

«Было принято решение о переносе церемонии ТЭФИ и вручении статуэток на май 2021 года. Решение было вызвано тем, что традиционные даты, которые сложились в последние годы, приходятся на начало октября. Публичные собрания в это время года еще могут находиться под разными ограничениями, а устраивать праздник в масках и перчатках нам кажется не целесообразным», – передает ТАСС его слова.

Ранее в Минкультуре сообщили, что российские театры с 1 июня смогут начать постепенно возвращаться к работе, если ограничения, связанные с пандемией коронавируса, не будут продлены.



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