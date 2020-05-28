 

В РФ пообещали не сдерживать искусственно выездной турпоток

28.05.2020, 19:53, Новости дня

Российские власти не намерены искусственно сдерживать выездной турпоток из-за вспышки коронавируса, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе онлайн-заседания внутрифракционной группы фракции «Единая Россия».

«Мы искусственно сдерживать поездки наших граждан не будем и не собираемся», – цитирует ее ТАСС.

Догузова сообщила, что постоянно находится на связи со своими зарубежными коллегами, и никто из них пока не направлял официальных уведомлений о готовности принять у себя в стране туристов из РФ и о том, как будет обеспечиваться их безопасность с учетом эпидемиологической обстановки. Ростуризм совместно с профильными ведомствами будет изучать уведомления с конкретными датами и предложениями, как только они будут поступать.

Ранее глава Ростуризма заявила, что пока предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире нет, так как во многих странах ситуация остается сложной.



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