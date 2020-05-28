 

Twitter позвали переехать в Германию из-за критики Трампа

28.05.2020, 19:48, Новости дня

Уполномоченный минэкономики Германии по вопросам цифровой экономики и стартапов Томас Ярзомбек пригласил социальную сеть Twitter переехать для работы в Германию после критики в адрес компании со стороны президента США Дональда Трампа.

«Это приглашение переехать в Германию! Здесь вы можете критиковать правительство и бороться с фальшивыми новостями. У нас отличная возможность для стартапа и технологическая экосистема, ваша компания идеально подойдет, и я открою для вас любые двери!» – написал в своем Twitter чиновник , который также является депутатом Бундестага от Христианско-демократического союза.

Напомним, американский лидер пригрозил мерами по регулированию или даже закрытием интернет-платформ после того, как появилась отметка на его записи в Twitter о «возможно ложной новости».

Позднее служба безопасности Twitter объяснила, почему сразу две записи Трампа о голосовании по почте в Калифорнии были отмечены «значком неправды».



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