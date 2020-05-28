Депутат Госдумы: Коронавирус ускорил переход РФ к электронной демократии

28.05.2020, 19:48, Новости дня

«Вирусный кризис вскрыл проблемы во многих отраслях. Наша главная задача – вынести из пандемии уроки и начать жить по-новому», – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Он отметил, что россияне в это трудное время продемонстрировали сплоченность и взаимовыручку, а сама пандемия привела и к положительным переменам.

«COVID-19 изменил привычный уклад жизни во всем мире. Для РФ – это тоже серьезное испытание, которое нанесло урон экономике и благосостоянию миллионов людей», – сказал глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР). Однако, по его мнению, в целом российский народ выдержал это испытание.

«Так исторически сложилось: в трудные времена россияне демонстрируют особую сплоченность. Волонтеры привозят пенсионерам лекарства. Студенты помогают больным. Предприниматели поддерживают больницы деньгами», – отметил Дегтярев.

Политик добавил, что последствия пандемии оказались не только отрицательными. «Для многих россиян открылись новые возможности – к примеру, комфортные варианты удаленной работы и онлайн-образования. Плюсом в период изоляции стала возможность провести больше времени со своей семьей и детьми. Что касается политики, то ускорился переход к электронной демократии, к прозрачному и экономичному голосованию с наших мобильных устройств. Мы также ожидаем теперь более высокий интерес россиян к путешествиям по своей стране. Так что в фокусе внимания государства – развитие внутреннего туризма», – подытожил глава комитета.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание, на котором обсуждался план правительства по восстановлению экономики. Главной целью плана названо повышение доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, активное импортозамещение. План должен быть реализован до конца 2021 года.