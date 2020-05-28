Протоиерей раскритиковал детское шоу пермских евангелистов о Боге и смерти

28.05.2020, 19:48, Новости дня

Любой мрачный, тревожный, жестокий контент является плохим воспитательным средством для детей, сообщил газете ВЗГЛЯД настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко, комментируя YouTube-шоу евангелистов для детей.

Пользователи социальных сетей заметили на портале YouTube Kids шоу пермской церкви евангелистов «Новый завет» для детей 3-5 лет, которое большинство сочло достаточно жестоким. В передаче к Пасхе, например, многих возмутили слова ведущей о том, что если люди ведут себя плохо и не верят в Господа, то «они заслуживают смерти».

«Детей надо воспитывать в радостном позитиве. Им нужно говорить о чем-то очень хорошем, добром, воодушевляющем, то, что повышает их настроение, тонус. Прививать веру в добро надо, а не наоборот. Если же показывать малышам что-то мрачное, тревожное, жестокое – то все это плохое воспитательное средство», – говорит Ильяшенко.

Комментируя фразу ведущей о том, то все неверующие и плохие заслуживают смерти, протоиерей отмечает, что детей стоит учить не этому.

«И жизнь, и смерть в руках божьих, а Бог и есть любовь. Поверить в то, что Бог и есть любовь – это самое трудное. Потому то мы видим много несправедливости, боли, страданий. Но именно это и есть самая главная цель воспитания – с детства привить любовь к Богу», – отмечает Ильяшенко.