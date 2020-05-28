Детский уполномоченный Кузнецова родила седьмого ребенка

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28.05.2020, 19:30, Новости дня

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что родила седьмого ребенка.

«Вот это и случилось. Сегодня Новый Человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей – теперь десять внуков. И это моя очень простая арифметика счастья», – написала Кузнецова в Instagram, опубликовав фото с ребенком.

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Вот это и случилось. Сегодня Новый Человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей – теперь десять внуков. И это моя очень простая арифметика счастья. #Вдетяхсчастье #Времясемьи

Публикация от Кузнецова Анна (@anna_jurevna) 28 Май 2020 в 9:15 PDT

В пресс-службе Кузнецовой уточнили, что у нее родился мальчик, передает РИА «Новости».

Кузнецова была назначена детским омбудсменом в сентябре 2016 года.

Она замужем с 2003 года. Муж – Алексей Кузнецов, священник, имеет два высших образования (техническое и педагогическое), ученую степень кандидата технических наук. У них было две дочери – Мария и Дарья, и четверо сыновей – Иван, Николай, Тимофей и Лев.



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