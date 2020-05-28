Детсады в Хабаровском крае собрались открыть с 11 июня

28.05.2020, 19:30, Новости дня

Власти Хабаровского края планируют открыть детские сады после завершения режима самоизоляции, не ранее 11 июня. Сейчас работают дежурные группы, сообщил губернатор Сергей Фургал.

«Закрытие детсадов была вынужденная мера. Возобновление их работы в штатном режиме возможно только после выхода из самоизоляции. Если не произойдет новых вспышек, то с 11 июня детсады откроют. Но мной подписано распоряжение, что дети, родители которые сегодня работают, посещают дежурные группы», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что даст распоряжение упростить оформление детей в дежурные группы, так как родители пожаловались ему на то, что нужно собирать много справок.

В настоящее время в крае работает более 200 дежурных групп, их посещают более 6,2 тысячи детей.

Накануне были названы новые требования к работе детских учреждений, в том числе оздоровительных лагерей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что летний оздоровительный отдых детей можно планировать в регионах с наиболее благоприятной эпидситуацией, при этом он должен быть организован без выезда за пределы региона.