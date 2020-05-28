Названы сроки открытия детских лагерей на Кубани

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28.05.2020, 19:16, Новости дня

Власти Краснодарского края совместно с Роспотребнадзором рассмотрят возможность возобновления работы детских лагерей и санаториев со второй половины июня, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Все регионы должны быть проинформированы, что мы не готовы пока принимать детей. Посмотрим на вторую половину июня и развитие ситуации и совместно с Роспотребнадзором будем принимать решение об открытии детских здравниц», – передает ТАСС слова главы региона Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что власти края проинформируют другие регионы, традиционно направляющие на отдых на Кубань детей, о необходимости переноса сроков заездов детей в лагеря и санатории.

Кондратьев также поручил проработать возможность открытия дежурных групп в детских садах.

«Многие люди вышли на работу, но стали перед вопросом, как быть с детьми. Хорошо, если есть бабушки, но этого недостаточно. Необходимо продумать, как можно с учетом эпидемиологической ситуации в усеченном режиме их открыть», – сказал он.

Уточняется, что он дал поручение профильным ведомствам проработать вопрос открытия дежурных групп в детских садах.

Ранее сообщалось, что с 1 июня на Кубани возобновят прием отдыхающих 200 санаториев с медицинской лицензией, при этом детские лагеря и детские санатории с 1 июня не смогут возобновить работу из-за пандемии коронавируса.

Также известно, что в Бурятии с 1 июля откроются детские оздоровительные лагеря.

Накануне были названы новые требования к работе детских лагерей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что летний оздоровительный отдых детей можно планировать в регионах с наиболее благоприятной эпидситуацией, при этом он должен быть организован без выезда за пределы региона.



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