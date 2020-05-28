Хорватия открыла границы для граждан ЕС

28.05.2020, 19:13, Разное

Правительство Хорватии сообщило об открытии границ для граждан десяти государств Европейского союза. В перечень включили Австрию, Венгрию, Чехию, Эстонию, Польшу, Латвию, Словению, Литву, Германию и Словакию.

В штабе гражданской защиты при МВД Хорватии отметили, что жители перечисленных стран не должны будут подтверждать наличие оснований для перехода границы. Для избежания скопления транспорта у КПП власти открыли специальную электронную форму регистрации для всех иностранцев.

По состоянию на 28 мая в Хорватии выявлено 2 244 случая заражения коронавирусной инфекцией. За весь период вылечились 2 047 граждан, умер 101 пациент.