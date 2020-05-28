Сафронов не верит в искренность “голодающих” артистов: Это невозможно
28.05.2020, 19:13, Разное
Живописец отметил, что неоднократно читал в интернете о коллегах по шоу-бизнесу, которые чуть ли не голодают. Он уверен, что формулировка не совсем точная. Знаменитость задается вопросом: селебрити не могут жить, как жили до карантина, или не могут выжить? ” Продолжать зарабатывать во время пандемии такие же приличные деньги, как до нее, – невозможно”, – говорит звезда.
Никас Сафронов считает, что ближайшее время у коллег не получится шиковать. Однако он уверен, что накопления-то у людей есть – все-таки многим знаменитостям гонорары позволяют откладывать на черный день.
В беседе с журналистами художник вспомнил притчу про семь худых и семь тучных коров. Толкование сна египетского фараона гласило, что за годами изобилия последует период засухи и голода, поэтому нужно запасаться. Это помогло государству пережить неурожайные времена. По мнению Никаса Сафронова, всегда важно помнить эту притчу и откладывать энную сумму на всякий случай.
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Живописец в свое время подстраховался, и сейчас у него есть ресурсы, которые даже умудряется пускать на благотворительность. Он уверен, что должен помогать тем, кому приходится еще хуже, чем ему. Например, Сафронов купил для больницы аппарат ИВЛ, а также пожертвовал внушительную сумму храму в родном Ульяновске.
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