Пентагон уведомил Конгресс о прогрессе Украины в проведении реформ

28.05.2020, 19:10, Новости дня

Пентагон уведомил Конгресс, что правительство Украины достигло необходимого прогресса по ключевым институциональным реформам, тем самым оправдав выделение дополнительной военной помощи на сумму 125 миллионов долларов, в том числе патрульных катеров, оснащенных 30-мм автоматическими пушками с дистанционным управлением, сообщили представитель Минобороны и Конгресса.

Удостоверение в том, что Киев продвигается в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и укреплении общественного контроля, требуется по закону для того, чтобы выделить помощь. Речь идет о второй части пакета на общую сумму 250 миллионов долларов, который был предусмотрен Конгрессом в законе о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону за 2020 год.

В новый пакет входят мобильные радиолокационные системы, предназначенные для обнаружения и отслеживания артиллерийского и ракетного обстрела, десятки машин скорой помощи, оборудование для безопасной связи, в том числе 100 «тактических планшетов», а также два патрульных катера, что считается особенно важным, учитывая напряженность с Россией в Черном и Азовском морях.