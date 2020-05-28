Китайский парламент дал зеленый свет законопроекту о безопасности Гонконга

28.05.2020, 19:10, Новости дня

Парламент Китая в четверг одобрил решение о разработке закона о безопасности для Гонконга, который, по мнению гонконгских активистов и западных стран, подорвет его свободы и поставит под угрозу роль Гонконга как международного финансового центра.

В Китае заявляют, что закон нацелен на борьбу с сецессией, подрывной деятельностью, терроризмом и иностранным вмешательством в дела города. План, представленный Пекином на прошлой неделе, породил массовые протесты в Гонконге.

В Гонконге и за его пределами опасаются, что с помощью нового закона Пекин стремится усилить контроль над территорией и подорвать автономность, которой она обладает в рамках принципа «одна страна – две системы» с тех пор, как Великобритания передала ее Китаю в 1997 году.

За продвижение законопроекта проголосовали 2 878 депутатов Всекитайского собрания народных представителей, шестеро воздержались.

Как ожидается, детали закона будут выработаны в ближайшие недели, а принят он будет к сентябрю.

Пользующаяся поддержкой Пекина глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что будет сотрудничать с Китаем, чтобы завершить работу над законопроектом как можно скорее.

«Закон не затронет прав и свобод жителей Гонконга», – заявила она, приветствуя решение китайских депутатов.

Однако участники продемократических демонстраций в Гонконге убеждены, что этот шаг положит конец принципу «одна страна – две системы».

США, Великобритания и Евросоюз выражают беспокойство по поводу того, какие последствия повлечет за собой новый закон.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду уведомил Конгресс о том, что Гонконг больше не оправдывает особый режим отношений с США. По словам Помпео, планируемый закон «лишь пополняет череду действий, фундаментальным образом подрывающих автономию и свободы Гонконга»

Президент Дональд Трамп во вторник заявил, что США готовят решительный ответ на попытки Китая навязать Гонконгу новый закон в сфере национальной безопасности, и что

выработанные меры будут анонсированы до конца недели. В Гонконге есть офисы у более 1 300 американских компаний, что приносит городу около 100 000 рабочих мест.

Как рассказал журналистам помощник госсекретаря по делам Восточной Азии Дэвид Стилвелл, речь может идти о визовых и экономических санкциях.