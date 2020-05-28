Австралия выдвинула РФ претензии на бренд «Леди Крым»

28.05.2020, 19:08, Новости дня

Австралийская компания Apple and Pear Australian Limited (APAL), объединяющая производителей яблок и груш, потребовала прекратить правовую охрану в РФ товарного знака «Леди Крым», принадлежащего АО «Крымская фруктовая компания», говорится в материалах российского Суда по интеллектуальным правам.

Компания APAL оспаривает решение Роспатента от 17 февраля 2020 года, в соответствии с которым было отклонено возражение австралийской компании на регистрацию этого бренда. Предварительные слушания назначены на 29 июня, передает РИА «Новости».

Товарный знак, вокруг которого разгорелся спор, представляет собой изображение розового сердечка с надписью «Леди Крым». Крымская фруктовая компания зарегистрировала бренд в 2019 году для десяти классов товаров и услуг. Действие товарного знака распространяется на фрукты и различную продукцию из них.

APAL же владеет брендом Pink Lady, который охраняется более чем в 100 странах. На сайте компании указано, что APAL – национальный отраслевой орган для производителей яблок и груш, контролирующий сбыт этих фруктов внутри страны и за рубежом.

Крымская фруктовая компания производит яблоки, груши, черешню, вишню, землянику в Красногвардейском районе полуострова.

Ранее широко обсуждались претензии на другой российский бренд со стороны австрийской компании – водку товарных марок Stolichnaya и Moskovskaya. В итоге суд Австрии подтвердил права РФ на упомянутые бренды.