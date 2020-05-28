В РФ нацелились на возобновление детских турниров по футболу

28.05.2020, 19:08, Новости дня

Постепенно нужно возобновить все футбольные турниры в РФ с условием соблюдения мер защиты от коронавируса, в том числе детско-юношеские соревнования, сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Нашим ключевым приоритетом остается безопасность, поэтому рассчитываем, что клубы будут ответственно относиться к исполнению регламента. И, конечно, главная задача – в дальнейшем возобновить все футбольные соревнования при безусловном соблюдении мер защиты от вируса: ФНЛ, ПФЛ, Юношескую футбольную лигу (ЮФЛ), любительские соревнования, детско-юношеский спорт. Опыт с запуском РПЛ и Кубка РФ нам в этом поможет», – передает заявление Дюкова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Российскому футбольному союзу разрешат возобновить матчи чемпионата РФ со зрителями, однако на первоначальном этапе стадионы будут заполнены только на 10%.

Чемпионат возобновится 21 июня.

Накануне были названы новые требования к работе детских лагерей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что летний оздоровительный отдых детей можно планировать в регионах с наиболее благоприятной эпидситуацией, при этом он должен быть организован без выезда за пределы региона.