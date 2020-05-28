Жителей Саратовской области заставляют отдавать часть зарплаты больнице, которую строит благотворительный фонд

28.05.2020, 19:06, Новости дня

Жителей Татищевского муниципального района Саратовской области заставляют жертвовать деньги на строительство инфекционного центра в поселке Елшанка. Об этом сообщил местный штаб Алексея Навального.

Людям раздают бланки заявлений на имя главы Татищевского района Любови Кирьяк. В заявлениях, якобы подписанных добровольно, саратовцы просят удержать из их зарплаты за май месяц пожертвование в размере однодневного заработка на строительство инфекционного центра в Елшанке для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Источник Idel.Реалии подтвердил, что бланки таких заявлений действительно раздавали в бюджетных организациях Татищевского района и в Саратове. Тем, кто отказывался жертвовать деньги на строительство больницы, намекали на увольнение.

По информации властей, в инфекционном центре в Елшанке предполагается 400 мест. Частично он строится и будет оборудован на деньги благотворительных фондов, также в больницу будет перемещено оборудование из других больниц (1-я детская инфекционная больница и областная инфекционная больница), которые будут “оптимизированы”. При этом, по данным оппозиционных депутатов, благотворительный фонд “Звезда”, созданный для аккумулирования средств на строительство больницы, имеет тесные связи с организацией, ранее выступавший заказчиком строительства двух саратовских музеев.

По заявлению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко, строительство инфекционного центра было начато без разрешений и документов, а проверка, проведенная прокуратурой Саратовской области, показала, что строительство идет с массой грубых нарушений. Однако сейчас строительство идет круглосуточно, несмотря на карантин, и уже к 15 июня планируется сдать один из лечебных корпусов. Всего в больнице предполагается четыре лечебных корпуса, а также операционный, реанимационный, диагностический и административный корпуса.