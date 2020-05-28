Медикам скорой помощи в Челябинске выдали костюмы от продавца товаров для танцев. Минздрав заявил, что они “лучше халатов”

28.05.2020, 19:06, Новости дня

Сотрудникам челябинской службы скорой помощи выдали для работы с зараженными коронавирусом пациентами костюмы “Каспер+”, приобретенные у ООО “Мир Танца”, которая занимается продажей товаров для вечеринок и выступлений. Об этом врачи рассказали местному изданию 74.RU.

“Костюмы закупили недавно, на этикетке написано, что он называется “Каспер плюс”, на упаковке имеется этикетка с названием фирмы и ценой, — рассказал один из врачей. — Сертификатов соответствия к этой так называемой “защите” нет, я их не видел. Костюм тонкий, прозрачный, продувается ветром. Нет никакой гарантии, что он задерживает вирусы. На каком основании это было закуплено у танцевального магазина?”

Производит одноразовые комбинезоны “Каспер+” компания “Био-Дез”, которая выпускает средства защиты. На ее сайте сказано, что костюм “относится к классу полноценных средств защиты с капюшоном”.

“К нему идут: шапочка, очки, респиратор, маска, перчатки, бахилы, но на самом деле этот комбинезон — очень сомнительный предмет одежды: не только просвечивает, но и хорошо пропускает воздух, так что нет никакой гарантии, что он задерживает вирусы, — жалуется врач “скорой”. —Рядом Екатеринбург, наши соседи независимо от повода едут на вызов в специализированном костюме “Тайвек”. У него материал совсем другой”.

Начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов в ответ на претензии врачей заявил, что костюмы были закуплены у ООО “Мир танца”, потому что это “ковидные реалии”.

“Ковидные реалии. Фабрика мебели шьёт защитные маски. ООО “Мир танца” шьёт средства индивидуальной защиты. Кстати, очень удобные комбинезоны, удобней и эффективней, чем одноразовые хирургические халаты”, — заявил он. В пресс-службе управления здравоохранения Челябинска также заметили, что костюмы “Каспер плюс” безопаснее хирургических халатов, которые раньше использовались для выездов к ковидным больным.

“В методических рекомендациях Минздрава РФ для работы с пациентами с подозрением на COVID-19 предусмотрено использование одноразовых хирургических халатов, плотность материала у которых от 20 до 30 г/м2. Они не очень удобны в использовании. Комбинезоны “Каспер+” намного плотнее (42 г/м2) и гораздо эффективнее в плане защиты, так как полностью закрывают и не распахиваются при движении”, — заявили чиновники Минздрава.