 

Медикам скорой помощи в Челябинске выдали костюмы от продавца товаров для танцев. Минздрав заявил, что они “лучше халатов”

28.05.2020, 19:06, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийСотрудникам челябинской службы скорой помощи выдали для работы с зараженными коронавирусом пациентами костюмы “Каспер+”, приобретенные у ООО “Мир Танца”, которая занимается продажей товаров для вечеринок и выступлений. Об этом врачи рассказали местному изданию 74.RU. 

“Костюмы закупили недавно, на этикетке написано, что он называется “Каспер плюс”, на упаковке имеется этикетка с названием фирмы и ценой, — рассказал один из врачей. — Сертификатов соответствия к этой так называемой “защите” нет, я их не видел. Костюм тонкий, прозрачный, продувается ветром. Нет никакой гарантии, что он задерживает вирусы. На каком основании это было закуплено у танцевального магазина?” 

Производит одноразовые комбинезоны “Каспер+” компания “Био-Дез”, которая выпускает средства защиты. На ее сайте сказано, что костюм “относится к классу полноценных средств защиты с капюшоном”. 

“К нему идут: шапочка, очки, респиратор, маска, перчатки, бахилы, но на самом деле этот комбинезон — очень сомнительный предмет одежды: не только просвечивает, но и хорошо пропускает воздух, так что нет никакой гарантии, что он задерживает вирусы, — жалуется врач “скорой”. —Рядом Екатеринбург, наши соседи независимо от повода едут на вызов в специализированном костюме “Тайвек”. У него материал совсем другой”. 

Начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов в ответ на претензии врачей заявил, что костюмы были закуплены у ООО “Мир танца”, потому что это “ковидные реалии”. 

“Ковидные реалии. Фабрика мебели шьёт защитные маски. ООО “Мир танца” шьёт средства индивидуальной защиты. Кстати, очень удобные комбинезоны, удобней и эффективней, чем одноразовые хирургические халаты”, — заявил он. В пресс-службе управления здравоохранения Челябинска также заметили, что костюмы “Каспер плюс” безопаснее хирургических халатов, которые раньше использовались для выездов к ковидным больным.

“В методических рекомендациях Минздрава РФ для работы с пациентами с подозрением на COVID-19 предусмотрено использование одноразовых хирургических халатов, плотность материала у которых от 20 до 30 г/м2. Они не очень удобны в использовании. Комбинезоны “Каспер+” намного плотнее (42 г/м2) и гораздо эффективнее в плане защиты, так как полностью закрывают и не распахиваются при движении”, — заявили чиновники Минздрава.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Эксперт: Даже льготные автокредиты сейчас не помогут авторынку

28.03 / Пятый человек скончался в России от коронавируса: что о нем известно

23.04 / В Чернобыльской зоне в четырех лесничествах продолжают борьбу с пожарами – ГСЧС

28.03 / Американские банкиры в панике: в США распродано почти все золото

20.05 / Онищенко рассказал о сбывшейся из-за коронавируса мечте

02.05 / В Саратовской области на карантин закрыли все детдома и интернаты

10.04 / По чернобыльскому сценарию

14.04 / Работа частных клиник края приостановлена до конца апреля

30.03 / YouTube частично удалил фейки о коронавирусе в России

13.05 / После парада в Минске в два раза улучшилась ситуация с пневмониями – Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска