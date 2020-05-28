Скандалы: «Все очень подло, но грамотно организовано»

28.05.2020, 19:04, Разное

О чем «крабовый король» Олег Кан написал главе Следственного комитета Александру Бастрыкину

В преддверии нового 2019 года Олег Кан прославился на всю страну. Он стал героем расследований сразу нескольких федеральных каналов, которые окрестили его «крабовым королем». После этого на него было заведено уголовное дело о контрабанде. Затем следователи объединили его с уголовным делом об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, которое расследуется с 2010 года. Кана объявили в розыск, а сам он покинул Россию и залег на дно.

В самый разгар пандемии Кан неожиданно сменил тактику. Сначала опальный бизнесмен уговорил телеведущую Ксению Собчак поучаствовать в крабовом бизнесе, затем дал большое интервью и в письме объяснился с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Forbes изучил обращение бизнесмена. Подлинность документа подтвердил источник из окружения бизнесмена.

Злой волшебник

«Я давно уже заработал все, что мне было необходимо», — пишет Бастрыкину Кан. Он сообщает, что стоял у истоков развития крабодобывающей отрасли, но уже отошел от дел. В крабовой отрасли он «достаточно наработался» и сейчас занят меценатством, настаивает Кан. Свои компании, по словам опального бизнесмена, он передал родственникам: «Пора было дать дорогу молодым». Теперь он не более чем советник «со свободным графиком работы» в одной из рыбодобывающих компаний, настаивает Кан.

Это не помешало следователям приписать Кану компании, которые, по их версии, участвовали в контрабанде краба, сокрушается бизнесмен: «Сегодня меня как злого волшебника обвиняют в том, что я единолично занизил таможенную стоимость краба по разным сделкам в разных компаниях, к которым я просто не имею никакого отношения».

Это невозможно, убежден Кан: таможня полностью контролирует поставки краба. К убийству Пхиденко он тоже не причастен, уверяет Бастрыкина Кан, а преступление приписали так же, как и компании, и теперь в СМИ о нем говорят «не иначе, как об убийце». В 2005 году на него самого было совершено покушение, которое до сих пор не расследовано, жалуется «крабовый король».

Отвлекающий маневр

«Все организованные в отношении меня обвинения, заочные аресты, объявления в розыск, это ни что иное, как отвлекающий маневр», — пишет Кан Бастрыкину. Бизнесмен считает, что на самом деле следователей и «центральные СМИ» объединяет одна цель — рейдерский захват крабового бизнеса на Сахалине.

Главная задача — «затянуть» в его уголовное дело промысловые компании, считает Кан. Следующим шагом парализуется их руководство, затем компании «прекращают свое активное существование» и их выкупают за бесценок вместе с квотами, описывает последовательность действий своих оппоентов «крабовый король». Хотя формально претензии к нему, на самом деле атакуют компании, считает Кан: «Таким образом, все очень подло, но грамотно организовано».

По всей вероятности, речь в письме идет о компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон». В конце марта их имущество арестовал суд по ходатайству СК. Обе компании связаны с Каном – КУКом владел его сын, а «Монерон» принадлежит его давнему соратнику Дмитрию Пашову. В совокупности им принадлежат квоты на вылов 10 000 тонн краба.

В письме Бастрыкину Кан не называет конкретных заказчиков, в интересах которых якобы действуют следователи. Впрочем, в интервью «Ведомостям» он рассказал, что его проблемы с законом обострились после переговоров о продаже крабового бизнеса с зятем Геннадия Тимченко F 6 Глебом Франком. Представитель Франка заявил «Ведомостям», что интерес к бизнесу «крабового короля», наоборот, пропал после уголовных дел: «Кан — вне периметра наших интересов». В письме Кан просит Бастрыкина назначить проверку уголовного расследования и взять ее под личный контроль.

Медийный шум

Кан не первый, кто за последнее время просит Бастрыкина лично обратить внимание на крабовую отрасль. Об этом главу СК просили Ксения Собчак и Елена Соглаева, рассказал Forbes муж последней Игорь Соглаев. Бывший топ-менеджер «Роснефти» и А1 (жена действует в его интересах) вместе с Собчак намеревался выкупить 50% «Монерона» и КУКа, но планам помешал арест компаний.

Бастрыкин не единственный высокопоставленный чиновник, которого Собчак с Соглаевой просили разобраться в уголовном деле Кана, отмечает Соглаев. Они также обратились к генпрокурору Игорю Краснову и к сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой, матери Собчак. Нарусова, в свою очередь, пожаловалась председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, а также предложила включить ГК «Монерон», в которую входят КУК и «Монерон», в список системообразующих компаний.

ГК «Монерон» сначала признали системообразующей, но потом исключили из списка. Инициативы Нарусовой сопровождал большой общественный и медийный резонанс. Неизвестно, насколько это поможет Кану, но он утверждал, что именно такого эффекта ждал от появления Собчак: «Шум вышел теперь совсем на другой уровень, поэтому надеюсь, что теперь следователи объективно подойдут к нашему вопросу».

Сергей Титов