Космическая доставка: Леди Гага лично отвозит свой новый альбом ритейлерам

28.05.2020, 18:55, Разное

Продвижение пластинки в период пандемии – совсем не легкий бизнес. Весь мир переместился в онлайн, доставка работает с перебоями, а некоторые покупатели просто опасаются пускать на порог незнакомых людей. Исправить положение решила Леди Гага, которая как раз выпускает 29 мая новый альбом Chromatica. Релиз пластинки переносился несколько раз из-за пандемии – с марта на апрель, а потом и на май, – но певица решила, что ждать больше нет смысла. И теперь всеми силами старается помочь новому альбому совершить путешествие по стране. Например, начала сама доставлять альбом всем ритейлерам в фирменном грузовике с характерной для Chromatica графикой. Об этом она сообщила в Instagram, выложив соответствующие фото:

Доставляю альбом лично каждому ритейлеру мира… потому что в Chromatica времени и пространства не существует.

Леди Гага

Разумеется, “объехать” на своем Chromo-грузовике всю планету певице не удастся: карантин никто не отменял, а количество международных перелетов по-прежнему довольно невелико. Но это не помешало Гаге самой отдать часть пластинок – разумеется, соблюдая при этом все меры безопасности – хотя бы каким-то агентствам, сотрудничающим с ее музыкальным лейблом.

Продвижением новой пластинки, первый сингл (и клип) Stupid Love с которой вышел еще в феврале этого года, Леди Гага занимается довольно активно. При этом разнообразные ограничения, которые появились в жизни многих из-за пандемии, не расстраивают, а, наоборот, еще больше подстегивают певицу к творчеству и новым решениям. Например, только вчера она опубликовала в сети забавный ролик, снятый вместе с другой исполнительницей Арианой Гранде. Артистки спели дуэтом композицию с нового альбома Гаги Rain on Me (“На меня льется дождь”) и решили наглядно продемонстрировать главную строчку из этой песни, изобразив импровизированный прогноз погоды. Буйство стихии в виде ливня при этом снималось в четырех стенах, в особняках Арианы и Леди Гаги, а за дождь отвечали ассистенты, которые поливали героинь ролика из шланга.

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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)26 Май 2020 в 2:08 PDT

Chromaticа – шестой по счету студийный альбом Леди Гаги, в котором она, по мнению многих музыкальных критиков, вернулась к истокам. То есть – к таким своим танцевальным хитам как Just Dance, Boys Boys Boys и Poker Face. В дизайне альбома, как и в стилистике клипов, и соответственно новом стиле самой Гаги, преобладает розовый цвет. Сама Гага описывает слово “Хроматика” как место в ее собственной голове, где смешались все цвета и звуки, некую заповедную планету творчества.

Я живу в Хроматике, это мой дом, я сама. Я нашла Землю и удалила ее. Земли больше нет. Я живу в Хроматике,

– заявляет певица.