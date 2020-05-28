 

Украина прошла пик эпидемии коронавируса – Национальная академия наук

28.05.2020, 18:54, Новости дня

В Национальной академии наук Украины считают, что Украина уже прошла пик эпидемии коронавируса. Об этом 28 мая на онлайн-пресс-конференции сообщил заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАН Украины Игорь Бровченко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Бровченко является координатором рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса.

“Фазу плато мы уже прошли, она длилась около двух недель в начале мая, и где-то с 10 мая у нас наблюдается устойчивое снижение показателей. Мы четко видим, что в течение последних двух недель у нас наблюдается небольшое, но устойчивое снижение. Наши прогнозы мы описываем с тех позиций, что такая тенденция будет сохраняться. Но мы понимаем, что карантинные мероприятия смягчаются, и эта тенденция может не сохраниться”, – сказал Бровченко.

В качестве примера он привел Польшу, где эпидемическая ситуация развивалась по очень похожему с Украиной сценарию, но после смягчения карантина начался рост новых случаев заражения. 

На пресс-конференции была представлена модельная оценка развития эпидемии в Украине. Расчеты были сделаны исходя из средних суточных показателей, которые фиксировались в Украине в последние дне недели: 350 новых случаев заражения, 15 летальных исходов, 300 выздоровевших.

По оптимистическому сценарию (при сохранении текущих тенденций) к концу июня количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличится до 29 тыс. человек, а число умерших – до 950. По пессимистическом сценарию, то есть если Украина вернется к фазе плато или незначительного роста заболеваемости, в конце июня в Украине будет 33 тыс. инфицированных и 1100 умерших. 

Скриншот: Nas ofUkraine / YouTube

По состоянию на утро 28 мая в Украине зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая началось его смягчение. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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