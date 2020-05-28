Собянин: Помощь другим регионам с COVID-19 не скажется на безопасности в Москве

28.05.2020, 18:53, Новости дня

В Москве создан мощнейший резерв для борьбы с инфекцией, поэтому помощь другим регионам не скажется на безопасности жителей столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Запасы лекарств, средств индивидуальной защиты, ИВЛ и так далее в Москве созданы большие, рассчитанные на чрезвычайно сложную ситуацию, гораздо более жесткую ситуацию, чем сегодня… Резервы, которые необходимы для борьбы с ковидом, в Москве созданы мощнейшие, выделение нескольких бригад и небольшого количества медикаментов, СИЗов и так далее другим регионами никаким образом нарушить безопасность, здоровье в Москве не может, но помочь тем регионам будет достаточно», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что ценность московских врачей в том, что они приняли первый удар, выработали новейшие методики и испытали их на деле, опыт и знания пригодятся в регионах.

Также Собянин заявил, что современные многофункциональные центры, которые были построены в Москве для борьбы с коронавирусом, будут заморожены на случай второй волны.

В столице развернуто более 20 тыс. стационарных коек для больных коронавирусом. Мэр отметил, что это «ненормальная ситуация», поэтому решено постепенно выводить больницу за больницей из специализации по коронавирусу в плановую помощь.

«А дальше встает вопрос – а если завтра вторая волна будет, снова будет рост заболеваемости, тогда обратно будете переводить? Для этого понадобится не одна неделя, а то и не один месяц… поэтому лучше эти современные многофункциональные центры, оснащенные всем необходимым, заморозить и оставить на всякий случай, на случай второй волны», – добавил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с Собяниным распорядился направить московских врачей в регионы, где сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом. Бригада московских медиков уже прибыла в Ингушетию.

Напомним, в Москве приступили ко второму этапу снятия ограничений. Газета ВЗГЛЯД разъясняла, какие ограничения будут сняты в столице с 1 июня. Также появилось расписание прогулок москвичей.

Однако парикмахерские и другие закрытые из-за распространения коронавируса предприятия откроют, если жители столицы будут соблюдать действующие ограничения.