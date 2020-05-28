 

Распространявшей в Сети фейки о коронавирусе москвичке предъявлено обвинение

28.05.2020, 18:53, Новости дня

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Ольги Толокевич, обвиняемой в распространении недостоверной информации о якобы массовом вывозе из обсервационного центра в городе Москве погибших от коронавируса, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В ходе следствия установлено, что мотивом распространения заведомо недостоверных сведений явилась корыстная заинтересованность в увеличении круга подписчиков группы в социальной сети, что позволило бы получать прибыль от размещения в ней рекламы», – говорится в сообщении на сайте ГУ СК.    

Женщине предъявлено обвинение по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Обвиняемая вину признала, дело передано в суд.

Напомним, Толокевич является модератором общедоступной группы в социальной сети, она разместила там информацию о том, что в районе Крылатское в Москве якобы по ночам вывозят тела умерших от коронавируса.



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