Раскрыты результаты скрининга москвичей на антитела

28.05.2020, 18:48, Новости дня

В ходе скрининга антитела к коронавирусу были выявлены у 14% жителей Москвы, прошедших тестирование, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в интервью на телеканале «Россия-24».

«Скрининговые исследования, которые мы на сегодняшний день проводим в столице, выявили 14% людей, которые имеют маркеры к коронавирусу. Это большой процент. Часть из них находятся в стадии формирования иммунитета», – приводит его слова ТАСС.

В Москве ранее были открыты промышленные предприятия, стройки и МФЦ, Собянин подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса после этих шагов не ухудшилась.

«Должен порадовать, что несмотря на то, что мы открыли всю промышленность, стройку и на улице увеличилось количество людей, МФЦ приступило к работе – ситуация [с коронавирусом] не ухудшилась. Благодаря работе медиков, всей медицинской системы, которая противостоит коронавирусной инфекции. И главное – благодаря ответственному поведению москвичей и тому, что мы одновременно с открытием отраслей ввели дополнительные меры масочного режима», – отметил мэр.

Собянин добавил, что если положительная динамика сокращения числа выявленных случаев COVID-19 сохранится, то в столице откроют фитнес-залы и салоны красоты.

Напомним, в Москве приступили ко второму этапу снятия ограничений. Газета ВЗГЛЯД разъясняла, какие ограничения будут сняты в столице с 1 июня. Также появилось расписание прогулок москвичей.

Однако парикмахерские и другие закрытые из-за распространения коронавируса предприятия откроют, если жители столицы будут соблюдать действующие ограничения.