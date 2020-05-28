В Бурятии решено открыть детские оздоровительные лагеря с 1 июля

28.05.2020, 18:48, Новости дня

Турбазы и гостевые дома в Бурятии начнут принимать местных жителей с 1 июня, а с 1 июля откроются детские оздоровительные лагеря, информирует пресс-служба республиканского правительства.

С 13 мая власти Бурятии начали ослаблять режим самоизоляции – открылись промышленные предприятия, торговые компании, людям разрешено совершать прогулки, заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, передает ТАСС.

«В Бурятии с 1 июня турбазы и гостиницы возобновят работу для семейного и индивидуального отдыха. Персонал и будущие гости будут обязаны заранее сдавать анализ на COVID-19, прежде чем заезжать в санаторно-курортные организации», – говорится в сообщении.

До 1 июля на территории Бурятии запрещены туристско-экскурсионные поездки организованными группами, также с 1 июля в республике откроются детские оздоровительные лагеря.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил министерству туризма республики создать телефон горячей линии для анонимных сообщений о нелегальном оказании туристских услуг.

«Необходимо установить контроль за дисциплиной, чтобы гостиницы принимали только проверенных людей и не допускалось бесконтрольное заселение – это действительно важно. Работа по правилам – только это защитит нас от распространения COVID-19. Если вы начинаете «в серую» работать, никого не проверять и заселять, то это будет восприниматься как нарушение безопасности и приведет к закрытию», – сказал Цыденов.

Глава Бурятии также поручил рассмотреть возможность разрешить жителям Иркутской области при наличии отрицательной справки на COVID-19 останавливаться в гостиницах Северо-Байкальского района и города Северобайкальск.

Накануне были названы новые требования к работе детских лагерей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что летний оздоровительный отдых детей можно планировать в регионах с наиболее благоприятной эпидситуацией, при этом он должен быть организован без выезда за пределы региона.