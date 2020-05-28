 

МВФ изменил прогноз по сокращению мировой экономики из-за пандемии

28.05.2020, 18:48, Новости дня

Сокращение мировой экономики в результате пандемии коронавируса может превысить ожидаемые ранее 3%, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе мероприятия по финансированию развития в условиях пандемии и после нее.

«В апреле мы прогнозировали сокращение мировой экономики на 3%, теперь мы получаем новые данные, которые показывают, что сокращение может быть более сильным», – приводит ее слова ТАСС.

Ранее МВФ резко понизил прогноз по средним мировым ценам на нефть на 2020 и 2021 годы.



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