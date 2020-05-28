 

Медпомощь Москвы регионам не скажется на ее безопасности, уверен мэр

28.05.2020, 18:42, Новости дня

Резервы в Москве для борьбы с короновирусом созданы мощнейшие, помощь другим регионам не скажется на безопасности москвичей.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в столице созданы большие запасы лекарств, средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ – в расчете на более сложную эпидемиологическую ситуацию чем сейчас.

"Резервы, которые необходимы для борьбы с COVID-19, в Москве созданы мощнейшие", — подчеркнул Собянин, отметив, что направление в регионы нескольких медицинских бригад и определенного количества медикаментов, не скажется на санитарной безопасности мегаполиса.

Мэр считает, что московские врачи первыми приняли удар пандемии, выработали новейшие методики, испытали их на деле, и их опыт и знания пригодятся в других субъектах РФ.

Ранее Собянин сообщил, что власти города планируют сохранить временные дополнительные госпитали для пациентов с коронавирусной инфекцией на случай второй волны заражений.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Схема старая – посыл новый: карантин развязал руки мошенникам

20.04 / Карантин не помог — поджигатели превратили воздух над Украиной в ядовитую смесь

16.04 / Великобритания продлила карантин на три недели

03.04 / Глава ЦБ дала россиянам совет по поводу траты сбережений

09.04 / Ключевой фигурант скандала с Моникой Левински умерла в США

06.04 / На посольство Чехии в Москве напали люди в масках. Чешский МИД направил ноту протеста

17.04 / Мишустин расширил список россиян с правом пересекать границу

01.05 / Бразилия обогнала Китай по числу выявленных случаев заражения коронавирусом

22.04 / Определен процент потерявших работу из-за коронавируса американцев

08.05 / Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска