Медпомощь Москвы регионам не скажется на ее безопасности, уверен мэр

28.05.2020, 18:42, Новости дня

Резервы в Москве для борьбы с короновирусом созданы мощнейшие, помощь другим регионам не скажется на безопасности москвичей.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в столице созданы большие запасы лекарств, средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ – в расчете на более сложную эпидемиологическую ситуацию чем сейчас.

"Резервы, которые необходимы для борьбы с COVID-19, в Москве созданы мощнейшие", — подчеркнул Собянин, отметив, что направление в регионы нескольких медицинских бригад и определенного количества медикаментов, не скажется на санитарной безопасности мегаполиса.

Мэр считает, что московские врачи первыми приняли удар пандемии, выработали новейшие методики, испытали их на деле, и их опыт и знания пригодятся в других субъектах РФ.

Ранее Собянин сообщил, что власти города планируют сохранить временные дополнительные госпитали для пациентов с коронавирусной инфекцией на случай второй волны заражений.