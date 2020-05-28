В Находке задержан таксист, сломавший руку медработнику домкратом

28.05.2020, 18:42, Новости дня

В Приморье задержали таксиста, который сломал руку медработнику. Конфликт возник из-за места на парковке. Из-за агрессивных действий теперь сотруднику таксомоторного бизнеса грозит лишение свободы.

Как сообщают "Вести:Приморье" , ЧП произошло в городе Находка. Приехав на работу, 49-летний сотрудник медучреждения собирался поставить машину на специально выделенной стоянке. Тем временем 61-летний водитель такси начал препятствовать проезду, после чего просто перегородил въезд на парковку. Для выяснения ситуации мужчина вышел из машины и подошел к таксисту, словесная перепалка продолжилась на улице. Разъяренный таксист схватил домкрат ударил противника и быстро скрылся на своей машине.

Потерпевший обратился за медицинской помощью, врачи констатировали перелом руки. Правоохранители по описаниям очевидцев установили личность таксиста. Он уже задержан, возбуждено уголовное дело. К слову, статья обвинения предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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ГТРК "Владивосток"