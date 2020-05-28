Плановая госпитализация в Москве начнется 1 июня

28.05.2020, 18:42, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что со следующей недели в больницах города возобновится плановая помощь. Возвращение к прежним объемам работы будет происходить постепенно.

По словам столичного мэра, для получения плановой помощи пациентам нужно будет пройти дополнительные процедуры. Врачи должны удостовериться, что человек не болен коронавирусом, а в больнице не возникнет новый очаг заражения инфекцией.

Ранее во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным Сергей Собянин рассказал, что практически половина коечного фонда в Москве, приготовленная для пациентов с COVID-19, свободна и ее можно постепенно начать использовать для оказания плановой помощи.

При этом городские власти планируют сохранить временные многофункциональные центры для людей с коронавирусом на случай второй волны заражения, отметил мэр Москвы.

Госпитализация для плановой помощи будет осуществляться с рядом мер предосторожности. В первые дни пациентов поместят в отдельные обсервационные палаты, где обследуют на наличие коронавируса. Плановое лечение начнется только после получения отрицательных тестов на инфекцию.