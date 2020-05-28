Nissan прекратит производство техники Datsun в России

28.05.2020, 18:35, Новости дня

Японский бренд Datsun сообщил о решении прекратить производство своей техники на территории РФ с конца 2020 года.

В частности, за счет данной меры планируется существенно повысить активность деятельности марки Nissan на отечественном рынке. Несмотря на прекращение выпуска новой техники, все обязательства по ремонту, обслуживанию и продаже комплектующих будут продолжены. В настоящее время владельцами новых машин от Datsun являются свыше 130 тысяч человек.

Напомним, в настоящее время на отечественном рынке продаются седан on-DO и хетчбэк mi-DO, которые обладают доступными ценниками и пользуются высоким спросом у местных покупателей. Эксперты не исключают, что в дальнейшем могут возобновить выпуск японских бюджетных моделей.