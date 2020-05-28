В Петербурге продажи автомобилей снизились на 72% в апреле

28.05.2020, 18:35, Новости дня

За первые четыре месяца 2020 года на автомобильном рынке Санкт-Петербурга продали около 34,6 тысячи новых машин.

Речь идет о легковом и коммерческом транспорте. Аналитики указали, что озвученный результат на 22% меньше, чем за аналогичный промежуток прошлого года. Кроме того, в апреле общее число продаж составило 3,2 тысячи единиц, что на 72% уступает результатам за минувший год. Эксперты указали, что текущее падение спроса является самым внушительным за последние 10 лет.

Наибольшим спросом на рынке Северной столицы пользуются отечественные автомобили марки LADA, на которые пришлись 374 продажи. На втором месте остаются модели чешского бренда Skoda с 370 сделками. В тройке самых продаваемых также оказалась южнокорейская марка KIA.