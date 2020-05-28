Французский политик поделился опытом организации выборов в период коронавируса

28.05.2020, 18:30, Новости дня

«Во Франции эпидемия идет на спад, медики разрешили проведение выборов. При этом сохраняются требования к соблюдению дистанции и наличию на избирательном участке не менее двух метров свободного пространства на каждого избирателя», – рассказал председатель правления «Русской общины Франции» Андрей Гульцев в ходе круглого стола на тему «Выход из пандемии. Возвращение выборов».

«Организация первого тура муниципальных выборов во Франции, 15 марта, была далеко не на высоте с точки зрения эпидемиологической безопасности», – рассказал председатель правления «Русской общины Франции» Андрей Гульцев. Эксперт принял участие в онлайн-конференции, которая прошла в четверг по инициативе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и была посвящена зарубежному опыту проведения голосований в условиях выхода из пандемии.

«Я работал наблюдателем от Parti de gauche («Левой партии»), к которой я принадлежу. Принимал участие в подсчете голосов на участках. И то, что мы там наблюдали, мягко говоря, оставляло желать лучшего, – посетовал Гульцев. – Масок у избирателей не было совсем, на участках выдавали только перчатки. Люди не понимали, зачем вообще это нужно. Избиратели опускали бюллетени в урну, и этими же перчатками брали сэндвичи, продававшиеся тут же – и тут же их ели. Никто не объяснял, что перчатки надо бы снять, перед тем как пойти пить кофе».

Тогда, в марте, не сообщали каждый день о количестве умерших от коронавируса, «показывали только далекий Китай», вспоминает Гульцев. «Люди приходили на избирательные участки, здоровались и целовались, как ни в чем не бывало. А потом надевали перчатки и шли голосовать. Выглядело это более чем странно. В итоге мы получили резкий скачок заболеваемости», – констатировал французский политик.

Оппозиция, как левая, так и правая, придерживается общего мнения – выборы 15 марта на входе в пандемию организовывать было не нужно, подчеркнул Гульцев. «Правящая партия «Вперед, Республика!» Макрона, по сути, признает, что была сделана ошибка, – заметил французский политик. – Все понимали, что началась пандемия, уже были заполнены больницы. Но выборы все-таки решили провести, говоря, мол, если будете сохранять социальную дистанцию».

Резкий рост распространения COVID-19 заставил власти отменить второй тур муниципальных выборов, который планировали провести 22 марта. Назначена новая дата голосования – 28 июня.

«Сейчас правительство Филиппа скрупулезно прорабатывает схему того, как будет проходить второй тур, чтобы избежать повторения резкого роста заболеваемости», – рассказал Гульцев.

«Медицинский совет при президенте Франции объявил, что эпидемия на спаде, и допустил проведение выборов с соблюдением социальной дистанции. Установлена норма: два квадратных метра свободного пространства на каждого избирателя на участке. На входе на участок будут проверять наличие масок и перчаток. Тем, у кого их нет, будут бесплатно раздавать. Кроме того, работники участков будут напоминать о необходимости мытья рук и использовании антисептиков», – сказал Гульцев.

«У нас разрешено голосование по доверенности, – добавил французский политик. – При этом голосование по почте, принятое в некоторых других странах, у нас не используется. Эту норму отменили в 1975 году. При этом буквально вчера выступал премьер-министр Филипп и сообщил, что очень многие партии требуют восстановить почтовое голосование. Премьер сказал, что идея ему не нравится, но в будущем такую возможность он не исключает. В любом случае к 28 июня наладить работу почты и контроль за таким видом голосования государство уже не успеет».

В целом страна постепенно начинает выходить из карантинного режима, заметил Гульцев. «Самоизоляция, или «изоляция», как это у нас называется, сейчас заканчивается. Отмечу, что в рекомендациях для предприятий, которые возобновляют свою работу, написано, что маски очень желательны, а перчатки не рекомендованы. Считается, что в перчатках человек чувствует себя дополнительно защищенным и, по наблюдению медиков, начинает хватать все подряд, чаще трогать лицо или продукты, которые собирается съесть», – отметил Гульцев.

Хотя обстановка нормализуется, эксперты ожидают невысокой явки на июньских выборах, рассказал французский политик. По его словам, тенденция к снижению явки на выборах существовала во Франции и до коронавируса, а в марте она вообще упала на 25%, составив в среднем по стране не более 30%.

«Это очень мало, учитывая, что на предыдущих муниципальных выборах явка была 50%», – отметил участник круглого стола ЭИСИ. «По оценкам экспертов, на предстоящих выборах во Франции явка будет ниже, чем обычно, на 30%. Народ напуган. Еще не закончилась истерия в прессе и социальных сетях, несмотря на то, что медики свидетельствуют об улучшении ситуации», – заключил Гульцев.

Как ранее отмечали эксперты ЭИСИ, российские меры по постепенной отмене ограничений, введенных из-за коронавируса, соответствуют лучшим мировым практикам.

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