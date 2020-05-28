Раскрыты детали переговоров Путина с эмиром Катара

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28.05.2020, 18:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в четверг обсудил по телефону военное сотрудничество и взаимодействие в сфере обороны с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщило официальное госагентство новостей Катара QNA.

«Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным стратегические отношения между двумя странами и возможности для их поддержки, в первую очередь, возможные области для инвестирования, военное сотрудничество и взаимодействие в сферах обороны, здравоохранения, спорта, в том числе обмен опытом для подготовки чемпионата мира по футболу 2022 года», – передает РИА «Новости» содержание разговора.

Ранее в Кремле сообщали, что Путин обсуждал с эмиром Катара энергетическую и инвестиционную сферы, включая ситуацию на мировых рынках углеводородов. Кроме того, стороны договорись о налаживании прямой кооперации между министерствами здравоохранения в области противодействия распространению коронавирусной инфекции.



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