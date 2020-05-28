 

Geely представила обновленный кроссовер GS

28.05.2020, 18:30, Разное

Китайской компанией Geely представлен обновленный кроссовер GS. Данные о технических характеристиках автомобиля стали известны 28 мая.
В обновленной модели переработан дизайн экстерьера и интерьера, а также расширен набор опций. Geely GS оснащен атмосферным 1,8-литровым двигателем, мощность которого составляет 133 лошадиных силы. Также доступны 1,4- или 1,5-литровые турбодвигатели. В автомобиле предусмотрена автоматическая коробка передач с двойным сцеплением либо шестиступенчатая «механика». Машина премиум класса оснащена лишь семи диапазонной роботизированной трансмиссией. Все модели обладают исключительно передним приводом.

Кроссовер Geely GS пока не доступен в России, но модель уже получила необходимое одобрение, позволяющее запустить продажи в стране. В связи с этим возможно в ближайшее время GS появится на российском рынке, пишет сайт inforeactor.ru.



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