За превышение полномочий задержаны пять тверских полицейских

28.05.2020, 18:16, Новости дня

В Твери задержаны пять сотрудников полиции, которых подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области. Утверждается, что они фальсифицировали проверки местных жителей.

«Установлено, что сотрудники полиции из корыстной или иной личной заинтересованности под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий по закупке контрафактной продукции, превысив свои должностные полномочия, совершили фальсификацию результатов оперативно-разыскных и проверочных мероприятий в отношении двух жителей Твери. Тем самым завладели алкогольной продукцией на сумму свыше 700 тыс. рублей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.