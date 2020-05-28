Обвиняемый в убийстве девочки под Воронежем подросток заключен под стражу

28.05.2020, 18:08, Новости дня

Обвиняемый в убийстве девятилетней девочки под Воронежем 16-летний подросток заключен под стражу, сообщил Следственный комитет России.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Воронежской области 16-летнему подростку на основании собранных доказательстве предъявлено обвинение в убийстве девятилетней девочки», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что обвиняемый полностью признал вину и дал показания. Следователями продолжается выяснение обстоятельств дела, а также сбор доказательств.

Напомним, вечером 25 мая в селе 2-е Никольское Бобровского района Воронежской области пропала девятилетняя девочка. Сообщение об исчезновении ребенка в правоохранительные органы поступило лишь вечером 27 мая. В скором времени проживающий по соседству с девочкой 16-летний подросток признался, что совершил ее убийство и спрятал тело в заброшенном доме.