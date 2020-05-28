Роспотребнадзор разрешил проводить матчи чемпионата РФ по футболу со зрителями

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28.05.2020, 17:53, Новости дня

Российскому футбольному союзу (РФС) разрешат возобновить матчи чемпионата РФ со зрителями, однако на первоначальном этапе стадионы будут заполнены только на 10%, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест, это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности», – передает его слова РИА «Новости».

Роспотребнадзор уже согласовал возможность присутствия зрителей, сообщил источник. Также РФС получил согласование от Роспотребнадзора на возобновление тренировок и матчей чемпионата.

«Российский футбольный союз получил согласование от Роспотребнадзора на разработанный совместно с российской премьер-лигой регламент возобновление тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф Чемпионата РФ по футболу среди команд клубов премьер-лиги сезона 2019-2020 годов», – сообщил источник, уточнив, что сезон возобновится с 21 июня.

По регламенту, предусматриваются регулярная диагностика персонала, игроков и судей, усиление гигиенических мер, регулярная дезинфекция, а также соблюдение дистанции между игроками и персоналом. Также в регламенте прописано зонирование стадиона, социальное дистанцирование при приветствии.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что чемпионат РФ по футболу возобновится 21 июня.



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