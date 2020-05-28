Сенатор: Америка считает, что жителей Крыма можно морить жаждой и голодом

28.05.2020, 17:53, Новости дня

«Хербст не понимает, что такие действия как перекрытие чего бы то ни было стимулируют Россию на решение этих проблем своими силами», – сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Так он отреагировал на слова экс-посла США на Украине Джона Хербста, который поддержал водную блокаду Крыма со стороны Украины.

«Все эти блокады, которые поустраивал нам Киев, безусловно пользуются поддержкой США. Похоже, что Соединенные Штаты подсказывают им, что надо делать: перекройте воду, подорвите линию электропередач, полностью прекратите транспортное сообщение с Крымом, запретите крымчанам выезжать за пределы Российской Федерации. Украина – это оружие в руках США против России, а в данном случае против Крыма», – сказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее экс-посол США на Украине Джон Хербст порекомендовал Киеву не поставлять воду в Крым. Как сообщает, «Укринформ» дипломат уверен, что это позволит «сохранить высокую цену полуострова для Кремля». Хербст также выступил за новые санкции против РФ со стороны США и Евросоюза.

Цеков считает, что «Крым бесценен для России». «Это родная, своя земля для России, а для Украины мы всегда были пасынками, поэтому они и относились к нам соответствующим образом. Наши предки положили миллионы жизней за Крым. Крым – это первая христианская земля в составе России. Именно в Крым пришло христианство в первом столетии первого тысячелетия. В Крыму крестился равноапостольный князь Владимир, в Крыму Кирилл и Мефодий создавали славянскую письменность. Здесь находится два города-героя», – напомнил собеседник.

Сенатор считает, что для Хербста права человека ограничиваются интересами граждан США, стран Евросоюза и Украины, а «остальных можно морить жаждой и голодом». Политик указал, что Украина перекрывает воду для крымчан, которых «она называет своими гражданами». Он напомнил, что ситуация с обеспечением полуострова водой «была сложной даже во времена, когда мы были в составе Украины». В частности, трудности возникали в 93 и 94 годах, а затем с периодичностью в пять-шесть лет. Без воды стояли северные районы. «Сейчас в условиях водной блокады и при поддержке РФ решили и эту проблему», – сообщил сенатор.

Цеков назвал заявления Хербста поверхностными. «Мы успешно решили проблему электрообеспечения Крыма. Стали самодостаточным регионом и в пиковой ситуации даже передаем нашу электроэнергию в другие регионы РФ. Мы из острова стали полуостровом, потому что открыли железнодорожное и автомобильное сообщение по Крымского мосту», – напомнил сенатор.

Также Крым «потихоньку прорывает информационную блокаду». «В различных странах у Крыма появляются друзья, которые рассказывают правду о том, что у нас происходит», – сказал Цеков.

В прошлом, когда Цеков был украинским чиновником и проводил встречи с представителями американский делегаций, то они не «создавали о себе впечатление высокоинтеллектуальных людей». «Американцы заявляют какие-то примитивные вещи. Я тогда говорил им о том, что ущемлялся русский язык в Крыму, а они в ответ: «Учите украинский». Это говорили люди, которые должны защищать языковые и национальные меньшинства. Эта американская примитивность привела к абсолютно нестабильной ситуации в мире, который находится в очень взрывоопасном состоянии», – считает сенатор.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.